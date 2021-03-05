Чувствует себя ужасно! У Джина из BTS пошла кровь из носа

Анастасия Иванова

Джина (Jin), кажется, считают одним из самых крепких и здоровых айдолов (если мы с вами говорим о BTS), потому что он, к счастью, очень редко попадает в неприятные истории, связанные со здоровьем. Но был однажды и такой день, когда музыкант сильно напугал своих коллег и фанатов, ведь у него пошла кровь из носа. Об этом говорится в фильме о коллективе «BTS: Burn the Stage».

В 2016 году Джин вместе со своим другом Намджуном (Namjoon) решили сразиться с другими знаменитыми корейцами в чемпионате Idol Star Athletics Championship (ISAC). Футбол обещал быть жарким, ведь за кумиров болела вся планета! Сначала все шло замечательно, артисты демонстрировали свои спортивные навыки, пытаясь впечатлить зрителей, но внезапно на Джина налетел участник ZE Ким Дон-джун (Kim Dong-jun), который сильно ударил Джина локтем по носу. Парню повезло, потому что никаких серьезных последствий после травмы не появилось, но АРМИ все же обозлились на Дон-джуна за неаккуратные движения и пожаловались на него в сообществах Twitter.

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