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Даву Манукяна отправят на Евровидение от Армении

Даву Манукяна отправят на Евровидение от Армении

Дава Манукян стремительно прорывается в ряды большого российского шоу-бизнеса и, наверное, дабы позлить всех своих хейтеров, сбежавших от экс-возлюбленной Ольги Бузовой, продолжает тесно дружить с Филиппом Киркоровым. Король эстрады, в свою очередь, также сохраняет теплые отношения с Давидом и даже обещает ему «золотые горы» в ближайшем будущем.


В разговоре об участниках предстоящего Евровидения, на организованном Филиппом мероприятии в честь его нового трека, Киркоров бросил достаточно интригующую фразу, заявив, что в следующем году на конкурс мирового масштаба поедет скромный парень Дава Манукян: «Наталия — звезда «Евровидения». А скоро поедешь ты, Давид, от Армении».

Блогер, похоже, и сам не ожидал, что удача постучится к нему в дверь и нервно засмеялся. Но, осознав, что его влиятельный друг вовсе не шутит, поддержал беседу и сообщил о том, что он согласен на такие перспективы: «На «Евровидение» едем? Следующий год за нами! Не могу же я отказать поп-королю».

«Это настолько ужасно, что давайте уже контрольный. Пускай едут вместе с Бузовой и сразу уже все», — отреагировал на новость читатель.

[media=https://www.instagram.com/p/CJf44jGlXcw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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