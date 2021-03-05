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Дегтярев пообещал следить за референдумом по заводу метанола под Аяном

Дегтярев пообещал следить за референдумом по заводу метанола под Аяном
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что будет внимательно следить за ходом референдума по строительству китайскими инвесторами крупнейшего в мире завода по производству метанола под поселком Аян, который запланирован на 21 марта.

Соглашение о строительстве крупнейшего в мире завода метанола было заключено на прошедшем в начале сентября 2019 года во Владивостоке Восточном экономическом форуме между китайской Sherwood Energy ("дочка" Sirius Holding) и Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций. В качестве сырья будет использоваться газ месторождений запада Якутии. Проект предполагает возведение промышленного комплекса в 3,5 километра от поселка Аян и строительство газопровода длиной 1,2 тысячи километров и пропускной способностью 20 миллиардов кубометров в год.

В мире

По материалам: ria.ru
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