Дегтярев пообещал следить за референдумом по заводу метанола под Аяном
Сегодня, 15:20 Лидия Мартынова
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что будет внимательно следить за ходом референдума по строительству китайскими инвесторами крупнейшего в мире завода по производству метанола под поселком Аян, который запланирован на 21 марта.
Соглашение о строительстве крупнейшего в мире завода метанола было заключено на прошедшем в начале сентября 2019 года во Владивостоке Восточном экономическом форуме между китайской Sherwood Energy ("дочка" Sirius Holding) и Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций. В качестве сырья будет использоваться газ месторождений запада Якутии. Проект предполагает возведение промышленного комплекса в 3,5 километра от поселка Аян и строительство газопровода длиной 1,2 тысячи километров и пропускной способностью 20 миллиардов кубометров в год.
По материалам: ria.ru