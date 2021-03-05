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Денис Мантуров провёл лекцию о российской промышленности для школьников

Денис Мантуров провёл лекцию о российской промышленности для школьников

«Семь мифов о промышленности» – лекцию на такую тему для учащихся одной из московских школ провёл министр промышленности и торговли Денис Мантуров, информирует пресс-служба Минпросвещения России на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Школьники смогли узнать о современных достижениях отечественной индустрии, импортозамещении, новых подходах к экологичности предприятий, новых сложных продуктах и целых отраслях, конкурирующих на глобальном рынке. В их числе – гражданское авиастроение, производство новых материалов, судостроение, нефтегазохимия и другие.

Министр отметил, что с каждым годом в России появляется всё больше цифровых ниш, в которых отечественные решения и продукты начинают занимать лидирующие позиции. Среди них – кибербезопасность, системы мониторинга и прогнозной аналитики, компьютерное зрение.

Общество

По материалам: edu.ru
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