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Детские оздоровительные лагеря Бурятии будут работать в предстоящий летний сезон

Детские оздоровительные лагеря Бурятии будут работать в предстоящий летний сезон

Детские оздоровительные, спортивные лагеря Бурятии будут работать в предстоящий летний сезон, сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта и молодежной политики республики Вячеслава Дамдинцурунова.

Летом 2020 года детские оздоровительные лагеря в Бурятии не работали из-за сложной эпидемиологической ситуации.

«Детские лагеря работать будут. Единственное, есть требование федерального Роспотребнадзора – загрузка в данных лагерях должна быть 50%», – сказал министр.

Он отметил, что для загородных оздоровительных учреждений такое условие создает проблемы, связанные с финансовым вопросом.

«Поэтому мы готовим письмо в адрес Роспотребнадзора, чтобы лагерям разрешили работать со стопроцентной загрузкой», – сказал Дамдинцурунов. Он пояснил, что лагеря к открытию готовятся, но все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Общество

По материалам: edu.ru
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