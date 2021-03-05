Дочь бывшего участника группы "Земляне" очаровала Николая Баскова

Лидия Мартынова

19-летняя дочь бывшего участника ВИА "Земляне" Вячеслава Махренского Дария Гроссман очаровала Николая Баскова, певца и ведущего шоу "Ну-ка, все вместе!", которое идет на "России 1".

Как и знаменитый отец, девушка тоже решила связать жизнь с музыкой. Одним из первых на этом проекте ее необычный тембр оценил именно Басков, сообщили в пресс-службе телеканала.

"Ваш голос — это текила с медом! Отправьте мне голосовое сообщение", — обратился певец к юной исполнительнице.

Полный выпуск этой программы выйдет в эфире телеканала "Россия 1" 7 марта в 17:45. По информации пресс-службы, вместе с Дарией удивлять судей будут семейный дуэт из Москвы, певица из Пензы, исполнитель с Кубы и другие конкурсанты.

В каждом выпуске шоу "Ну-ка, все вместе!" на сцену выходят восемь конкурсантов, а сотня оценивает их номера, но не баллами, а голосами. Чем больше членов жюри встанут на ноги, тем больше шансов у вокалиста выйти в финал и выиграть денежный приз.

Возглавляет сотню экспертов Сергей Лазарев.