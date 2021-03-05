Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дочери Любови Успенской предстоит новая операция на лице

Дочери Любови Успенской предстоит новая операция на лице

Татьяна Плаксина, проживающая в последнее время в Штатах, вернулась в Москву к маме, с которой наконец-то сумела найти общий язык. Сейчас наследница Любови Успенской старается вести непубличный образ жизни, ведь она вовсю готовится к новому хирургическому вмешательству на лице.


Чуть более двух лет назад с единственной дочерью Любови Залмановны произошло несчастье: она упала с велосипеда и повредила челюсть. С тех пор Плаксина перенесла несколько операций, и, кажется, это еще не предел. Скоро Татьяна снова ляжет под нож хирурга, дабы избавиться от последствий серьезной травмы.

Напомним, на днях Любовь Успенская с размахом отметила день рождения в одном из столичных заведений, куда пригласила звездных друзей. Плаксиной на этом празднике жизни не было — она старается не показывать себя лишний раз публике и предпочитает проводить время лишь с самыми близкими.

«Дочка прилетела в Москву, мы с ней помирились. Сейчас Татьяна отдыхает после перелета: шумные вечеринки и застолья ей пока ни к чему», — делилась 67-летняя Любовь Залмановна.

Напомним, в прошлом году дочь и мать серьезно конфликтовали — Татьяна то  дело обвиняла родительницу в жестоком обращении, но после раскаивалась за свои слова и молила о прощении. 

«Мы с мамой общаемся. Я понимаю, что она моя мать, важный для меня человек. Просто у меня была обида, что в какой-то момент сцена для нее стала важнее меня. Я не чувствую себя счастливым человеком по ряду обстоятельств. По-настоящему счастлива я была, наверное, только в школе», — откровенничала наследница артистки.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

В России завершилась вторая фаза испытаний вакцины «Спутник Лайт»
В России завершилась вторая фаза испытаний вакцины «Спутник Лайт»
В Госдуме предложили ввести новую льготу для российских пенсионеров
В Госдуме предложили ввести новую льготу для российских пенсионеров
Мишустин назвал сроки завершения массовой вакцинации от коронавируса
Мишустин назвал сроки завершения массовой вакцинации от коронавируса
«Дворец увековечивает ложь о нас»: отрывок интервью Меган Маркл Опре Уинфри
«Дворец увековечивает ложь о нас»: отрывок интервью Меган Маркл Опре
6 причин, почему BTS должны получить Грэмми в 2021 году
6 причин, почему BTS должны получить Грэмми в 2021 году
«Это тяжело»: Валерий Меладзе признался, что его в молодости «отшивали» девушки
«Это тяжело»: Валерий Меладзе признался, что его в молодости
Юрий Стоянов назвал любимую сценку из «Городка»
Юрий Стоянов назвал любимую сценку из «Городка»
Назван возможный гонорар скопинского маньяка за участие в ток-шоу
Назван возможный гонорар скопинского маньяка за участие в ток-шоу
Юрий Стоянов рассказал, что «убило» программу «Городок»
Юрий Стоянов рассказал, что «убило» программу «Городок»
Почему звезда «Пиратов ХХ века» Талгат Нигматулин умер в 35 лет от рук сектантов
Почему звезда «Пиратов ХХ века» Талгат Нигматулин умер в 35 лет от
Дочери Любови Успенской предстоит новая операция на лице
Дочери Любови Успенской предстоит новая операция на лице
Бизнесменов приговорили к тюрьме за нарушение санкций против России
Бизнесменов приговорили к тюрьме за нарушение санкций против России

Топ на сегодня

Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, заявила Захарова
Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, заявила Захарова
"Заботящийся об Америке" Помпео не исключил выдвижения в президенты
"Заботящийся об Америке" Помпео не исключил выдвижения в президенты
Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Путин примет участие в Петербургском международном экономическом
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать третьей волны COVID-19
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать
Назван способ победить коронавирус в России за две недели
Назван способ победить коронавирус в России за две недели

Еще по теме

Любовь Успенская отправила больную дочь в Швейцарию
Дочь Любови Успенской перенесла еще одну операцию
Дочь Любови Успенской впала в депрессию после четвертой операции
Дочь Любови Успенской получила новую травму