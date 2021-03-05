Дочери Любови Успенской предстоит новая операция на лице

Алексей Вольцев

Татьяна Плаксина, проживающая в последнее время в Штатах, вернулась в Москву к маме, с которой наконец-то сумела найти общий язык. Сейчас наследница Любови Успенской старается вести непубличный образ жизни, ведь она вовсю готовится к новому хирургическому вмешательству на лице.

Чуть более двух лет назад с единственной дочерью Любови Залмановны произошло несчастье: она упала с велосипеда и повредила челюсть. С тех пор Плаксина перенесла несколько операций, и, кажется, это еще не предел. Скоро Татьяна снова ляжет под нож хирурга, дабы избавиться от последствий серьезной травмы.

Напомним, на днях Любовь Успенская с размахом отметила день рождения в одном из столичных заведений, куда пригласила звездных друзей. Плаксиной на этом празднике жизни не было — она старается не показывать себя лишний раз публике и предпочитает проводить время лишь с самыми близкими.

«Дочка прилетела в Москву, мы с ней помирились. Сейчас Татьяна отдыхает после перелета: шумные вечеринки и застолья ей пока ни к чему», — делилась 67-летняя Любовь Залмановна.

Напомним, в прошлом году дочь и мать серьезно конфликтовали — Татьяна то дело обвиняла родительницу в жестоком обращении, но после раскаивалась за свои слова и молила о прощении.

«Мы с мамой общаемся. Я понимаю, что она моя мать, важный для меня человек. Просто у меня была обида, что в какой-то момент сцена для нее стала важнее меня. Я не чувствую себя счастливым человеком по ряду обстоятельств. По-настоящему счастлива я была, наверное, только в школе», — откровенничала наследница артистки.