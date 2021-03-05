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Дуэта HammAli&Navai больше не существует: солисты откровенно о причинах распада

Дуэта HammAli&Navai больше не существует: солисты откровенно о причинах распада

Александр Алиев и Наваи Бакиров, известные как HammAli & Navai, лично сообщили о том, что их музыкальный дуэт распадается. Во избежание возникновения слухов о том, что солисты решили прекратить творческую деятельность из-за ссоры друг с другом, музыканты сразу же оправдались, заявив, что их все еще связывает работа над последним альбомом и во взаимоотношениях солистов не произошло ничего, что может омрачить настроение фанатов коллектива.


«Мы подготовили альбом и, может быть, к сожалению, он будет последним. Но в этот альбом было вложено много сил и души, поэтмоу мы добились всего, чего мы хотели и будем думать над тем, как продолжать нашу творческую деятельность. Мы не поссорились, мы в хороших отношениях, просто в творчестве, где именно сществует группа HammAli & Navai, мы добились максимальных успехов и по статистике, и по сборам… Нам нужно выбирать себе новые цели, поэтому мы будем думать, что делать дальше», — высказались HammAli & Navai во время интервью с POPCAKE.

А вы слушали их треки? Хотели бы, чтобы артисты продолжили свою деятельность?

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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