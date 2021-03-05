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Две книги Роулинг о Гарри Поттере номинированы на премию "Ясная поляна"

Две книги Роулинг о Гарри Поттере номинированы на премию "Ясная поляна"
В лонг-лист литературной премии "Ясная поляна" в номинации "Иностранная литература" вошли две книги британской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и Орден Феникса" и "Гарри Поттер и Дары Смерти", всего в списке заявлено более 40 произведений, рассказал на пресс-конференции в четверг председатель жюри премии Владимир Толстой.

"В длинный список в этом году вошли более 40 произведений. Список формируется по представлению экспертов", - рассказал Толстой, отметив, что в лон-лист попали две книги о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг, "что требует некоторого пояснения".

Член жюри премии Павел Басинский пояснил, что присутствие романов Роулинг в лон-листе "вполне органично".

"Что касается Джона Роулинг, когда мне говорят, что это не литература, а пиар-проект, я всегда смеюсь. Потому что нужно понимать, что сейчас миром будет управлять поколение Гарри Поттера, мальчики и девочки, воспитанные на этих романах. Как ей удалось это сделать, я не знаю, но удалось", - сказал Басинский, отметив, что организаторы премии обязательно сообщат писательнице о ее выдвижении.

"Гарри Поттер и Орден Феникса" вышел в Англии в 2003 году, на русском был опубликован в 2004, седьмая и последняя книга "Гарри Поттер и Дары Смерти" переведена и продается с 2007 года.


В лонг-листе премии также заявлены романы авторов из Японии, США, Турции, Испании, Италии, Китая, Нидерландов, Польши, Республики Корея, Израиля, Бразилии, Аргентины и других стран.

Литературная премия "Ясная Поляна" была учреждена в 2003 году, она вручается за лучшее художественное произведение в номинациях: "Современная русская проза" и "Иностранная литература". В 2017 году была добавлена еще одна номинация - "Событие", отмечающая значимое, по мнению жюри и экспертов, событие в культурной жизни.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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