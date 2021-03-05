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«Дворец увековечивает ложь о нас»: отрывок интервью Меган Маркл Опре Уинфри

«Дворец увековечивает ложь о нас»: отрывок интервью Меган Маркл Опре Уинфри

Жена принца Гарри не собирается молчать о королевской семье.

Последние несколько недель весь мир говорит только об одном – об интервью принца Гарри (Prince Harry) и Меган Маркл (Megan Markl) Опре Уинфри (Oprah Winfrey). Разговор покажут по американскому телевидению уже в это воскресенье.


По тизерам, которые появляются в Сети, понятно, что Меган не собирается умалчивать о каких-то фактах. Так, например, появился новый ролик, в котором Маркл рассуждает о Букингемском дворце.

«Я не знаю, как они могли ожидать, что после всего этого мы будем просто молчать? Когда дворец играет активную роль в увековечивании лжи о нас… Если это связано с риском многое потерять, то оно уже потеряно», 

 – заявила Меган Опре.

Напомним, что недавно на Меган снова обрушилась критика со стороны людей, которые во дворце ей подчинялись. Бывшие сотрудники актрисы обвинили ее в том, что она «травила» их. Кто-то говорил об эмоциональном насилии. Однако Меган все это отрицает и говорит, что их слова – клевета. Букингемский дворец, в свою очередь, собирается разбираться с этими разговорами и проводить расследование.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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