«Дворец увековечивает ложь о нас»: отрывок интервью Меган Маркл Опре Уинфри
Жена принца Гарри не собирается молчать о королевской семье.
Последние несколько недель весь мир говорит только об одном – об интервью принца Гарри (Prince Harry) и Меган Маркл (Megan Markl) Опре Уинфри (Oprah Winfrey). Разговор покажут по американскому телевидению уже в это воскресенье.
По тизерам, которые появляются в Сети, понятно, что Меган не собирается умалчивать о каких-то фактах. Так, например, появился новый ролик, в котором Маркл рассуждает о Букингемском дворце.
«Я не знаю, как они могли ожидать, что после всего этого мы будем просто молчать? Когда дворец играет активную роль в увековечивании лжи о нас… Если это связано с риском многое потерять, то оно уже потеряно»,– заявила Меган Опре.
Напомним, что недавно на Меган снова обрушилась критика со стороны людей, которые во дворце ей подчинялись. Бывшие сотрудники актрисы обвинили ее в том, что она «травила» их. Кто-то говорил об эмоциональном насилии. Однако Меган все это отрицает и говорит, что их слова – клевета. Букингемский дворец, в свою очередь, собирается разбираться с этими разговорами и проводить расследование.