Еврокомиссия разрешила странам ЕС закупать российскую вакцину

Вадим Карасев

В Европейской комиссии заявили, что все страны Евросоюза имеют право приобретать и использовать российскую и китайскую вакцины. При этом национальные правительства будут нести полную ответственность за последствия применения этих препаратов.

Как сообщает ТАСС, официальный представитель ЕК Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе разъяснил роль Еврокомиссии: она "определила портфель общих закупок вакцины, который накладывает на страны, участвующие в этой стратегии, обязательство не вести параллельных переговоров с компаниями, поставляющими вакцины в рамках этого портфеля".

"Страны — члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин", — добавил он.

NEWSTES писал, что ранее президент Эстонии назвала условие для использования российской вакцины — это ее одобрение европейскими регулирующими органами. В то же время Словакия 2 марта приняла первую партию "Спутника V" без разрешения ЕС. Украина, в свою очередь, наотрез отказывается регистрировать препарат.