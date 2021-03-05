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Фанат Биби Рексы показал свой «болт» в её прямом эфире Instagram

Фанат Биби Рексы показал свой «болт» в её прямом эфире Instagram

В эфире Instagram Биби Рексы неожиданно ворвался её фанат, который решил порадовать публику и саму певицу своим достоинством.

Во время дневного эфира в Instagram Биби Рекса решила рассказать фанатам о своём выходящем сингле Sacrifice. К удивлению публики в эфире появился мужчина интимной остановке с приглушенным светом. Биби неоднократно спрашивала кто же этот незнакомец, на что он решил передвинуть обзор своей камеры ниже пояса.


Недолго рассматривая экран своего телефона Биби поняла, что детородный орган молодого человека смотрит порядка 40 000 зрителей. От паники певица растерялась, скрыв своё лицо под криками со стыда она перезапустила эфир.

Уже после возобновления вещания Биби Рекса извинилась перед своими фанатами за данный инцидент несколько раз повторив, – «Ребята, я очень извинясь перед вами», иронично добавив в конце, – «Но у него всё равно был маленький».

Наверняка после такого Биби вряд ли захочет принимать незнакомые эфиры. Что касается самого фаната, певица пообещала навсегда заблокировать его в социальной сети.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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