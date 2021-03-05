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ФБР заподозрило конгрессменов в содействии штурму Капитолия

ФБР заподозрило конгрессменов в содействии штурму КапитолияФото: Shannon Stapleton / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) США проверит конгрессменов на возможное содействие участникам штурма Капитолия. Об этом сообщает телеканал CNN.

Ведомство заподозрило, что кто-то из законодателей мог случайно или преднамеренно помочь протестующим. В распоряжении ФБР оказались свидетельства контактов между конгрессменами и участниками штурма в дни, предшествующие беспорядкам. Кроме того, ведомство располагает записями разговоров между предполагаемыми участниками беспорядков, в которых те обсуждают свои связи с членами Конгресса, имена которых не раскрываются.

Тем не менее ФБР пока не выдвигает обвинений против конкретных законодателей. Если следователи заподозрят, что кто-то из конгрессменов или их помощников помогал участникам штурма, они могут запросить ордер на получение доступа к содержанию их разговоров. Пока такие шаги не предпринимались, отмечает телеканал.

6 января протестующие сторонники бывшего президента США Дональда ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, где планировалось утвердить итоги прошедших выборов, на которых победу одержал Джо Байден. После беспорядков правоохранители возбудили почти 300 уголовных дел.

В мире

По материалам: lenta.ru
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