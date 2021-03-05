Федор Бондарчук: «Двое детей лежали в реанимации»

Влада Некрасова

Недавно ставший отцом в третий раз Федор Бондарчук рассказал об отцовстве. Оказывается, режиссер пережил тяжелый период, когда всерьез боялся потерять старшего сына и дочь — дети тогда одновременно были в критическом состоянии.

Бондарчук считает себя очень заботливым отцом. Он признается, что даже в какой-то степени борется со своей гиперопекой. На днях у Федора Сергеевича во втором браке родился сын Иван.

Режиссер отмечает, что счастлив так же, как и в момент рождения своих старших детей. К слову, единственная дочь Бондарчука Варвара родилась не совсем обычным ребенком, у девочки есть особенности развития. Как вспоминает кинематографист, тогда, в 1999 году, он не задумывался о дальнейших трудностях.

«Я поставил перед собой вопрос: что я максимально могу сделать, чтобы дочь была счастлива? Дочь — ангел, потрясающая, умнее меня и нас всех. Иметь такое сострадание и любовь нам неведомо. В те годы страна еще не была подготовлена. Она являлась агрессивной средой для таких деток. Такое количество проблем возникло, что не до переживаний... Еще Сережа упал с велосипеда. И двое детей у нас лежали в реанимации. Такие упаднические мысли меня никогда не посещали. За жизнь дочери было страшно, мы несколько пиков прожили тяжелых», — рассказал Федор в шоу «Скажи Гордеевой».

До 2012 года никто в звездной семье особо не рассказывал о проблемах Вари: девочка страдает ДЦП. «Да, у нас есть ребенок с определенными проблемами, но с любым человеком в любой момент может случиться что-то страшное... Никто не застрахован. Жить в страданиях и унынии — это неправильно», — рассказывала Светлана Бондарчук в интервью Ксении Собчак.

Напомним, что Федор Бондарчук развелся с первой супругой Светланой в 2016 году после 20 лет брака. Впоследствии каждый обрел счастье в новых отношениях. В 2019 году режиссер женился на Паулине Андреевой, а в 2020-м его бывшая жена сыграла свадьбу с бизнесменом Сергеем Харченко.