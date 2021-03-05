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Федор Бондарчук: "Двое детей у меня лежали в реанимации. За жизнь дочери было страшно"

Федор Бондарчук: "Двое детей у меня лежали в реанимации. За жизнь дочери было страшно"

53-летний Федор Бондарчук накануне в третий раз стал отцом — ему родила ребенка 32-летняя Паулина Андреева. Знаменитый режиссер откровенно рассказал о своих детях в Youtube-проекте "Скажи Гордеевой", сообщает "Стархит".

Режиссер признается, что дети ему тяжело дались. Единственная дочь Федора Бондарчука родилась с инвалидностью. По словам кинематографиста, в 1999 году он совершенно не задумывался о предстоявших трудностях.

"Я поставил перед собой вопрос: что я максимально могу сделать, чтобы дочь была счастлива? Дочь — ангел, потрясающая, умнее меня и нас всех. Иметь такое сострадание и любовь нам неведомо. В те годы страна еще не была подготовлена. Она являлась агрессивной средой для таких деток. Такое количество проблем возникло, что не до переживаний", — рассказал режиссер.

Тот период был непростым временем для семьи Федора Бондарчука. Тогда же попал в реанимацию его сын, которому было всего 8 лет.

"Еще Сережа упал с велосипеда. И двое детей у нас лежали в реанимации. Такие упаднические мысли меня никогда не посещали. За жизнь дочери было страшно, мы несколько пиков прожили тяжелых", — отметил Бондарчук.

При этом режиссер опроверг муссирующиеся в Сети слухи о своей дочери. "Вот, может быть, через вас я наконец-то поставлю точку над “i” над сплетнями по поводу Вари, что она живет за границей, в Америке, что мы ее туда отправили. Это чушь и вранье все. Мы действительно отправляли ее туда на операции по показаниям. И их была не одна, и это не быстро: там и подготовительный период, и период после… Вот в это время она жила там. Но она не живет за границей и никогда не жила", — цитирует Федора "Вокруг ТВ".

Накануне Паулина Андреева опубликовала черно-белое фото, на котором позирует с округлившимся животом, придерживая его руками. Супруга режиссера призналась, что 2 марта у нее родился мальчик, раскрыв его имя.

"Иван Фёдорович Бондарчук. 02.03.2021г", — написала 32-летняя актриса, для которой малыш стал первенцем.

Как писал NEWSTES, ранее директор Бориса Моисеева раскрыл, как живет певец после инсульта.

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По материалам: uposters.ru
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