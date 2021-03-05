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Филипп Киркоров пообещал отправить Даву на «Евровидение» от Армении

Филипп Киркоров пообещал отправить Даву на «Евровидение» от Армении

Давид Манукян и Филипп Киркоров начали дружить еще в прошлом году. Как оказалось, король отечественного шоу-бизнеса намерен заняться карьерой коллеги.


Четвертого марта в Москве состоялась презентация трека Sugar, с которым Наталия Гордиенко будет выступать от Молдовы на «Евровидении». Одним из создателей и продюсеров композиции является Филипп Киркоров. Артист специально собрал всех друзей, чтобы представить будущий хит.

Среди приглашенных на мероприятие оказался и Давид Манукян. Общаясь с Киркоровым на красной дорожке, певец неожиданно узнал, что тоже может стать звездой конкурса. «Наталия — звезда «Евровидения». А скоро поедешь ты, Давид, от Армении», — заявил Киркоров.

Поначалу Давид воспринял реплику приятеля, как в шутку, но уже через несколько минут признался, что готов рассмотреть предложение. «На «Евровидение» едем? Следующий год за нами! Не могу же я отказать поп-королю», — поделился эмоциями Дава.

Напомним, что Филипп Киркоров уже многие годы помогает артистам попасть на знаменитый песенный конкурс. Он занимался продюсированием музыкантов из Молдовы, Украины и России. Каждую свою поездку на «Евровидение» Киркоров еще долго вспоминает в интервью.

Для Давида конкурс станет большим прорывом в карьере. Артиста довольно долго не воспринимали всерьез. Лишь после начала отношений с Ольгой Бузовой Манукян прорвался в мир российского шоу-бизнеса. После того, как он записал дуэт с Киркоровым и вовсе стало понятно, что на сцену Дава пришел надолго.

Поклонники переживали, что после разрыва с Бузовой отношения Манукяна с поп-королем испортятся. Однако Киркорову хватило мудрости сохранить дружеские контакты с обеими сторонами.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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