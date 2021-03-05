Генпрокуратура Белоруссии потребовала у Литвы выдачи Тихановской

Вадим Карасев

Генпрокуратура Белоруссии направила в Литву запрос о выдаче Светланы Тихановской для привлечения ее к уголовной ответственности. Лидера оппозиции обвиняют в преступлениях против порядка управления, общественной безопасности и государства, пишут в Telegram-канале ведомства.

"Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в адрес Генеральной прокуратуры Литовской Республики просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства", — сказано в сообщении.

Также в Гомельский областной суд направлено уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц политика. По словам представителей прокуратуры, они планировали организацию массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение своих глав администраций и председателей исполкомов.

Ранее NEWSTES писал, что в Литве по просьбе Тихановской придумали варианты переименования Белоруссии.