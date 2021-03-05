Глава Минцифры опроверг отключение домашнего интернета россиянам

Вадим Карасев

Максут ШадаевФото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Глава Минцифры Максут Шадаев опроверг сообщение о том, что в ближайшее время части россиян отключат домашний интернет. Его словам приводит РИА Новости.

По словам Шадаева, разрешения на частоты, которые операторы в некоторых регионах используют для предоставления доступа к домашнему интернету, действительно пока не продлили. Он объяснил, что в данный момент их продление обсуждается с силовыми ведомствами.

«Мы обязательно договоримся про переходный период и не позволим, чтобы граждане даже на самое небольшое время остались без доступа в интернет», — подчеркнул Шадаев. Министр уточнил, что отключение абонентов может произойти только в том случае, если будет найден альтернативный способ предоставить им доступ к сети «на условиях не хуже ранее предоставленных».

Ранее 5 марта сообщалось, что у части россиян в ближайшее время отключат домашний интернет. Ситуацию объясняли тем, что выданное 10 марта 2011 года разрешение имеет ограничение по длительности и действует в течение десяти лет. Участники рынка рассказали, что решение о продлении не получалось утвердить из-за отсутствия заседания ГКРЧ в начале 2021 года.

Директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры России Андрей Канцуров пообещал, что власти продлят операторам связи разрешения на использование частот для домашнего интернета и что доступ в сеть сохранится.