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Глава музея Фаберже подаст в суд на коллекционера, заявившего о подделках

Глава музея Фаберже подаст в суд на коллекционера, заявившего о подделках
Генеральный директор Музея Фаберже в Баден-Бадене Александр Иванов сообщил о намерении подать в суд на коллекционера Андрея Ружникова, заявившего о якобы поддельных работах Фаберже на выставке в Государственном Эрмитаже.

Ранее коллекционер из Лондона Андрей Ружников заявил в открытом письме в адрес главы Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, что на выставке "Фаберже – ювелир Императорского двора" вместе с подлинниками Фаберже якобы присутствуют подделки.

После этого Эрмитаж поручил экспертам провести лабораторные исследования новых экспонатов с разрешения их владельца. По словам Пиотровского, которые приведены в каталоге этой выставки, массовый характер производства яиц Фаберже породил активность подражателей, имитаторов и фальсификаторов, подлинность каждой новой вещи всегда может быть оспорена.


"Очень тяжело, конечно, будет Ружникову и его компании оспаривать и защищать свою правоту в суде, поскольку принято решение подать в суд, и я в суд на них подаю", - сказал Иванов в ходе онлайн-конференции "Ювелирное искусство и материальная культура".

Он назвал слова Ружникова "серьезным обвинением", которое "придется доказывать". При этом Иванов добавил, что пока не знаком с заключением Эрмитажа по итогам исследования экспонатов выставки работ Фаберже. Однако, по его словам, все эти экспонаты сопровождены официальными документами.


Как сообщал в марте Пиотровский, сейчас музей расширил выставку "Фаберже ‒ ювелир Императорского двора" двумя дополнительными витринами, где представлены как "точные юридические подделки" работ Фаберже, так и экспонаты, чья подлинность вызывает сомнения. По его словам, таким образом Эрмитаж стремится подчеркнуть важность выставок как научного исследования.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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