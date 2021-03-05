Глава ВОЗ сравнил пандемию коронавируса с войной

Вадим Карасев

Тедрос Аданом ГебрейесусФото: Christopher Black / Reuters

Лидеры разных стран должны объединить усилия и ускорить производство вакцин от коронавируса, чтобы победить пандемию COVID-19. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в своей колонке для The Guardian.

Он также сравнил пандемию коронавируса с войной: по его мнению, нужно мобилизовать силы на борьбу и думать не только о себе. Как считает глава ВОЗ, эпидемиологические меры привели к тому, что многие сообщества оказались закрытыми, а также причинили много вреда малому и крупному бизнесу. Тем не менее он призвал людей помнить о важности борьбы с распространением вируса.

«Мы переживаем исключительный момент в истории и мы должны принять этот вызов. Нужно быть готовыми делиться препаратами [от коронавируса с другими странами], передавать технологии [производства] и отказываться от прав на интеллектуальную собственность», — написал Гебрейесус.

Он добавил, что мировому сообществу нужно наладить производство вакцин по всему миру, и призвал производителей делиться лицензиями и технологиями — так препараты смогут производить сразу в нескольких странах. По его словам, для победы над пандемией нужно прежде всего обеспечить устойчивые цепочки поставок вакцин на долгосрочную перспективу.

В конце февраля Гебрейесус назвал условие эффективности вакцинации от коронавируса: по его словам, для этого проведение прививок должно происходить повсеместно.