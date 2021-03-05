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Глеб Павловский описал подробности победы Ельцина на выборах 1996 года

Глеб Павловский описал подробности победы Ельцина на выборах 1996 годаФото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Первую десятку творцов победы первого президента России Бориса Ельцина на выборах 1996 года составляли миллионеры. Подробности кампании в интервью «Ленте.ру» описал политтехнолог Глеб Павловский.

«Первую десятку творцов победы Ельцина составляли миллионеры во главе с Борисом Абрамовичем Березовским, которые дали на это деньги. Если бы этого не было, не было бы ничего. Ельцин продул бы с разгромным счетом», — сказал он.

Политтехнолог добавил, что во вторую десятку вошла группа Анатолия Чубайса, к которой он отнес и себя.

«Нашим фронтом работ в кампании была центральная и региональная пресса, а также реклама, которой ведал Михаил Лесин. Тогда он еще не был чиновником и входил в ФЭП», — добавил он.

Говоря об отставке Ельцина в 1999 году, Павловский отметил, что это была идея из его сценария выборов. «Я его докладывал в присутствии [тогдашнего премьер-министра Владимира] Путина на заседании узкого состава штаба в конце лета 1999 года. План был принят, и реализован был», — пояснил он, добавив, что Ельцин не торопился уходить, однако, «увидев результаты думских выборов, успокоился и согласился на эту последнюю часть плана».

Президентские выборы 1996 года — единственные в России, где для определения победителя потребовалось два тура. Они прошли 16 июня и 3 июля. Основными конкурентами были самовыдвиженец, тогдашний президент Борис Ельцин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Занявший третье место в первом туре генерал Александр Лебедь на следующий день получил пост секретаря Совета безопасности страны и призвал своих сторонников голосовать за Ельцина.

Об отставке Бориса Ельцина с поста президента было объявлено 31 декабря 1999 года в полдень по московскому времени. Исполняющим обязанности главы государства был назначен Владимир Путин, в то время занимавший должность премьер-министра.

Россия

По материалам: lenta.ru
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