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Голикова сообщила о снижении смертности от COVID-19 за последние два месяца

Голикова сообщила о снижении смертности от COVID-19 за последние два месяцаФото: Алексей Майшев / РИА Новости

Смертность российских пациентов с коронавирусом в январе снизилась на 9,5 процента по сравнению с декабрем, в феврале тенденция продолжилась. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

По ее словам, в феврале снижение общих показателей летальности составило 21,7 процента по сравнению с месяцем ранее. «Мы видим устойчивое снижение смертности», — сказала она, не уточнив февральские данные по летальности от COVID-19.

Ранее Голикова говорила, что смертность в России в 2020 году выросла на 17,9 процента, вклад коронавируса в этот прирост составил 31 процент.

На фоне пандемии сокращение населения России превысило 500 тысяч человек — это рекорд за последние 15 лет. Также с начала 2020 года ускорилась естественная убыль граждан, которая достигла 574,8 тысячи человек.

Россия

По материалам: lenta.ru
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