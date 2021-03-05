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Госдолгу США предсказали рекордный взлет

Госдолгу США предсказали рекордный взлетФото: Andrew Harnik / AP

Госдолг США в 2021 году будет рекордным со времен Второй мировой войны, а в следующие 30 лет увеличится вдвое, предсказывает Бюджетное управление Конгресса (CBO).

По прогнозам экспертов, в этом году госдолг составит 102 процента ВВП, а к 2051 году он взлетит до 202 процентов ВВП. При этом CBO не учитывал план бюджетных расходов объемом 1,9 триллиона долларов, который рассматривается в настоящее время Конгрессом.

Риск бюджетного кризиса в краткосрочной перспективе является низким, отмечается в докладе. Дефицит бюджета страны, по оценкам CBO, в этом году снизится до 10,3 процента (с 14,9 процента ВВП в 2020 году), а в 2051 году он станет 13,3 процента. Средние темпы экономического роста США с 2021-го по 2051-й будут 1,8 процента в год, хотя до этого экономика страны росла в среднем на 3,1 процента.

Ранее сообщалось, что новые санкции, которые США ввели против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), рискуют поставить под угрозу российский госдолг.

Уже в июне Вашингтон может ввести запрет на кредитование госструктур страны-нарушителя американскими банками, то есть полностью запретить работу с российским госдолгом

Экономика

По материалам: lenta.ru
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