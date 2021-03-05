Грачевский успел попрощаться с дочерью перед смертью: «Чувствовал, что не вернется»

Лидия Мартынова

Смерть легендарного «папы» детской юмористической передачи «Ералаш» Бориса Грачевского стала шоком не только для его близких и коллег, но также и для всех юных и взрослых любителей программы. Никто не ожидал, что коронавирус может забрать жизнь популярного режиссера, когда Борис только поступил в клинику. В передаче «Пусть говорят» подробно осветили эту тему и поделились трогательным моментом общения знаменитости с дочкой, который произошел за несколько часов до его кончины.

Как оказалось, Борис успел пообщаться со своей маленькой наследницей Василисой, дочкой от Анны Грачевской. На кадрах видно, как подключенныq к аппаратам мужчина из последних слов старается заверить дочку в том, что скоро они смогут увидеться.

«Поговори с папой! Мне уже легче… Уже могу с тобой бодро и весело говорить… Видочек только вот такой, а все остальное… Я жду от тебя звоночка, моя любовь, моя звездочка, моя лапочка», — произносит режиссер в ролике.

«Выглядит просто ужасно, прям сердце защемило от такого момента… такое ощущение, что чувствовал, что не вернется и хотел с дочкой последний раз поговорить», — комментарий женщины на YouTube.