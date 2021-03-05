Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Грачевский успел попрощаться с дочерью перед смертью: «Чувствовал, что не вернется»

Грачевский успел попрощаться с дочерью перед смертью: «Чувствовал, что не вернется»

Смерть легендарного «папы» детской юмористической передачи «Ералаш» Бориса Грачевского стала шоком не только для его близких и коллег, но также и для всех юных и взрослых любителей программы. Никто не ожидал, что коронавирус может забрать жизнь популярного режиссера, когда Борис только поступил в клинику. В передаче «Пусть говорят» подробно осветили эту тему и поделились трогательным моментом общения знаменитости с дочкой, который произошел за несколько часов до его кончины.


Как оказалось, Борис успел пообщаться со своей маленькой наследницей Василисой, дочкой от Анны Грачевской. На кадрах видно, как подключенныq к аппаратам мужчина из последних слов старается заверить дочку в том, что скоро они смогут увидеться.

«Поговори с папой! Мне уже легче… Уже могу с тобой бодро и весело говорить… Видочек только вот такой, а все остальное… Я жду от тебя звоночка, моя любовь, моя звездочка, моя лапочка», — произносит режиссер в ролике.

«Выглядит просто ужасно, прям сердце защемило от такого момента… такое ощущение, что чувствовал, что не вернется и хотел с дочкой последний раз поговорить», — комментарий женщины на YouTube.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

В Японии выявили первый случай анафилаксии после прививки Pfizer
В Японии выявили первый случай анафилаксии после прививки Pfizer
Лукашенко рассказал, что бы сделал, если бы был диктатором
Лукашенко рассказал, что бы сделал, если бы был диктатором
Еврокомиссия разрешила странам ЕС закупать российскую вакцину
Еврокомиссия разрешила странам ЕС закупать российскую вакцину
Федор Бондарчук: "Двое детей у меня лежали в реанимации. За жизнь дочери было страшно"
Федор Бондарчук: "Двое детей у меня лежали в реанимации. За жизнь
«У меня брат застрелился»: Арсений Бородин объяснил, почему впал в депрессию и запил
«У меня брат застрелился»: Арсений Бородин объяснил, почему впал в
Удивить любимую 8 марта? Легко!
Удивить любимую 8 марта? Легко!
Жена Гогена Солнцева насильно упекла его лечиться от алкоголизма
Жена Гогена Солнцева насильно упекла его лечиться от алкоголизма
Приз жюри Берлинале присудили документальному фильму о школе
Приз жюри Берлинале присудили документальному фильму о школе
Скандальный телеведущий усилил охрану после смертельных угроз
Скандальный телеведущий усилил охрану после смертельных угроз
Грачевский успел попрощаться с дочерью перед смертью: «Чувствовал, что не вернется»
Грачевский успел попрощаться с дочерью перед смертью: «Чувствовал,
Чувствует себя ужасно! У Джина из BTS пошла кровь из носа
Чувствует себя ужасно! У Джина из BTS пошла кровь из носа
Названа доля женщин-предпринимателей в России
Названа доля женщин-предпринимателей в России

Топ на сегодня

Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Путин примет участие в Петербургском международном экономическом
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать третьей волны COVID-19
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать
Назван способ победить коронавирус в России за две недели
Назван способ победить коронавирус в России за две недели
Россию приравняли к Африке по уровню свобод
Россию приравняли к Африке по уровню свобод
В ЕС зарплату мужчин и женщин захотели сделать равной
В ЕС зарплату мужчин и женщин захотели сделать равной

Еще по теме

Появилось видео, на котором Борис Грачевский прощается с младшей дочерью
"Мне уже легче": Первый канал обнародовал последнее видео Грачевского из больницы
Бывшую жену Грачевского обвинили в ранней смерти режиссера
Борис Грачевский умер от коронавируса