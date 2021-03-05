Гран-при Берлинале получил фильм японца Хамагути об отношениях

Анастасия Иванова

Фильм "Колеса удачи и фантазии" японского Рюсукэ Хамагути получил Гран-при 71-го Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщило жюри Основного конкурса.

Картина "Колеса удачи и фантазии" состоит из трех историй. Они объединены темами любви, страсти и отношений.





"Там, где обычно заканчиваются диалоги и слова, начинается обсуждение этого фильма, — говорится в заявлении жюри. — Слова Хамагути — это вещество, музыка и материал"

Хамагути прославился после выхода фильма "Счастливый час" (2015 год). В 2018 году его картина "Асако 1 и 2" участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.

© Fictive (2021)Кадр из фильма "Колеса удачи и фантазии"1 из 3Кадр из фильма "Колеса удачи и фантазии"© Fictive (2021)© Fictive (2021)

Сцена из фильма "Колеса удачи и фантазии"

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Сцена из фильма "Колеса удачи и фантазии"

© Fictive (2021)© Fictive (2021)

Фрагмент из фильма "Колеса удачи и фантазии"

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Фрагмент из фильма "Колеса удачи и фантазии"

© Fictive (2021)1 из 3Кадр из фильма "Колеса удачи и фантазии"© Fictive (2021)2 из 3

Сцена из фильма "Колеса удачи и фантазии"

© Fictive (2021)3 из 3

Фрагмент из фильма "Колеса удачи и фантазии"

© Fictive (2021)

В жюри основного конкурса вошли режиссеры Ильдико Эньеди (Венгрия), Надав Лапид (Израиль), Адина Пинтилие из Румынии, Мохаммад Расулоф из Ирана, Джанфранко Рози (Италия), Ясмила Жбанич (Босни и Герцеговина).

Первый этап 71-го Берлинале проходил в онлайн-формате с 1 по 5 марта. Торжественная церемония награждения состоится в июне на втором этапе смотра. Тогда же состоятся показы картин для публики.