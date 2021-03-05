Илья Соболев вымыл ягодицы голого мужчины, а Денис Дорохов проклял себя. Дикий выпуск Comment Out

Лидия Мартынова

Сегодня вышел очередной выпуск Comment Out, гостями стали Илья Соболев и Денис Дорохов. Комики известны своим жестким юмором, поэтому создатели проекта подготовили для них особенно безумные задания. Так, например, резиденту Comedy Club пришлось поменять подгузник мужчине, а его оппоненту зачитать проклятья, глядя на себя в зеркало.

Сначала Илье Соболеву и Денису Дорохову попадались довольно простые задания, и даже комментарии, которые следовало написать звездам, не отличались особенной жесткостью, чем в остальных выпусках. Переломным моментом стало решение звезды шоу «Прожарка» написать неприятное сообщение под фотографией Анны Семенович. «Зная, что после кофе всегда хочется «похезать», странно, что ты еще не похудела на 200 килограммов», — недолго думая, напечатал Соболев.

38-летний комик отрыто признался, что попросту опасается наказания. Ведь организаторы проекта подготовили для него настоящий кошмар наяву: озвучить страшные проклятья при тусклом свете свечи, глядя на себя в зеркало.





Ведущий Comment Out попытался отговорить артиста от комментария, заявив, что певица является объектом вожделения многих мужчин. «Она ваша сексуальная фантазия, а для меня просто какальный аппарат, — заявил Илья. — Она приятная, хорошая, милая женщина. Я ее никак не называю. Я называю процесс «похезать», когда она какает. Ты думаешь, такие принцессы не какают?»

По правилам шоу жуткое испытание пришлось пройти Денису Дорохову. Комик трижды произнес: «Будь я проклят», а затем разбил зеркало кочергой, пока в зал визжал от страха. «У вас антракт есть? Мне нужно в ближайший храм», — дрожащим голосом произнес артист.

Впрочем, Илья радовался недолго, ведь следом ему выпало задание поменять подгузник взрослому Пупсу. К ужасу комика, в студию вышел полуобнаженный мужчина с маской ребенка на голове, на котором было лишь нижнее белье. Соболев согласился промыть ягодицы незнакомца, и смело извлек коричневое содержимое подгузников. «До какого предела чистоты очка мы должны дойти?» — негодовал звезда.

33-летний Дорохов был шокирован тем, как далеко зашли создатели проекта, которые еще в прошлом выпуске облили Джигурду водой из туалетного бочка. Ведущий поспешил успокоить, мол, мужчина был вымазан в обычной шоколадной пастой, но Денис ему не поверил. «А почему воняло так?» — возмутился артист.