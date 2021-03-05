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Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19

Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19
Проведённые научные исследования и клиническая практика показывают, что среди переболевших и привитых возможность повторного заражения COVID крайне низка, и со временем вирус ослабнет и болезнь будет протекать в гораздо более легкой форме, рассказал РИА Новости израильский иммунолог, заведующий отделением клиники Хадасса Ар А-Цофим профессор Яков Беркун.

"Поскольку у нас вся эпидемия длится год, то хорошие научные данные существуют, которые говорят, что в принципе около года иммунитет держится довольно-таки неплохо. Лабораторные исследования, недавно опубликованные, проверяли 8 компонентов иммунного ответа и показали, что 7 из них сохраняются через в среднем 8 месяцев после инфекции. Наш иммунитет довольно продолжительный. Минимум 8 месяцев, а может, речь идёт и о годах", - сказал Беркун.

Накопленный опыт работы с коронавирусом позволяет исследователям утверждать, что процент повторной заражаемости среди переболевших и вакцинированных практически не снижается со временем и составляет где-то 0,01%, отметил Беркун. К такому выводу пришли в частности исследователи, изучавшие опыт Катара, страны с небольшим населением и высоким уровнем заражений в первые волны пандемии.


"Около 1 человека на тысячу на протяжении года заразились второй раз. Другая научная работа была еще интересней. Они брали тех, у кого были антитела, по которым диагноз был поставлен. Проверили, сколько у этих людей длится иммунитет - по заражаемости. Тоже получилось, что в среднем один из тысячи повторно заразился. Потом они проверили, не пропадает ли иммунитет со временем. Проверили, через какой промежуток времени человек повторно заразился. Если бы они заражались через продолжительное время, говорило бы, что со временем иммунитет снижается, но оказалось, что приблизительно такой же процент людей повторно заражается на протяжении всего этого периода, то есть иммунитет не пропадает", - рассказал Беркун.


Такой устойчивый и сохраняющийся длительное время иммунитет позволил ученым из Атланты (США) построить эпидемиологическую модель, на основании которой можно сделать вывод, что со временем COVID поведёт себя так же, как и другие коронавирусы. Результаты опубликованы в издании Science.

В мире

По материалам: ria.ru
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