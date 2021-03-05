Инстасамка высмеяла Клаву Коку и предложила ей отсосать

Алексей Вольцев

Кажется, у Клавы Коки и Инстасамки началась война. От скандально известной блогерши после ситуации с визажистами отказались сотрудничать многие артисты, в том числе и Кока. Кроме того, певица озвучила за нее мультфильм. Инстасамке это очень не понравилось!

После того, как Клава Кока высказалась в адрес Инстасамки и отказалась от фита с ней, между ними началась холодная война. Масло в огонь подлила еще ситуация с озвучкой мультфильма. Напомним, несколько дней назад кинопрокатная компания TenLetters решила отказаться от сотрудничества с Инстасамкой из-за недопустимого поведения девушки с визажистами. Вместо нее озвучивать мультфильм «100% Волк» приехала Клава Кока. Девушка переозвучила несколько фраз блогерши, которые были удалены. Однако это не понравилось Дарье Зотеевой (настоящее имя Инстасамки). У себя в Instagram девушка решила опустить Коку. Она опубликовала скрин, на котором видно, что новый трек Клавы «Сладкие мальчики» набрал 11 тысяч прослушиваний. Инстасамка высмеяла эти цифры.

«Сосать и лежать! 11 тысяч прослушиваний. И кому ещё нужен был фит?» – сказала Даша про новый трек.

Таким образом, девушка решила напомнить, от фита с какой «звездой» отказалась исполнительница.