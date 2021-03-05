Иранского рэпера захейтили за его гомофобные высказывания о BTS

Анастасия Иванова

Фанаты группы требуют от него личных извинений.

Мехрад Хидден (Mehrad Hidden) — иранский рэпер и участник хип-хоп группы Zedbazi. Этот молодой музыкант успел разозлить армию фанатов «Бантан» уже несколько раз. Сначала его обвинили в краже логотипа BTS, а затем в оскорблении южнокорейской группы. Конфликт осложнила та ситуация, что некоторые из поклонников Мехрада присоединились к его расистским и гомофобным шуткам в адрес k-pop группы.

Когда АРМИ заметили, что логотип Хиддена очень похож на фирменный знак BTS, они рассказали об этом рэперу в надежде услышать от него адекватный и обоснованный ответ, но все, что они получили — это хамские высказывания, опубликованные у него в stories. «Кто эти ублюдки?» — написал он в первой публикации, а затем продолжил оскорблять BTS картинками с высмеивающими их надписями и неприличными жестами. Рэпер, разумеется, не извинился за (якобы) плагиат лого и злонамеренные комментарии.

Теперь поклонники просят других распространить информацию об этом аккаунте и требуют извинений от Мехрада. Иранские АРМИ надеются, что эта история не бросит на них тень, ведь они не поддерживают Хиддена.

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