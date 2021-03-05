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Италия первой в Европе заблокировала поставки вакцины от COVID в другую страну

Италия первой в Европе заблокировала поставки вакцины от COVID в другую страну

Италия заблокировала поставки в Австралию вакцины от коронавируса производства AstraZeneca, передает Bloomberg.

На прошлой неделе премьер-министр Италии Марио Драги, выступая на саммите Евросоюза, призвал к более жестким действиям в отношении компаний, которые не выполняют взятых на себя обязательств по поставкам вакцин разным странам. Вслед за этим Рим наложил запрет на экспорт в Австралию 250 тысяч доз препарата AstraZeneca, что подтвердили в Брюсселе.

Таким образом, Италия стала первой страной ЕС, заблокировавшей экспорт вакцины от коронавируса за пределы Евросоюза. Это стало возможно после того, как в январе Еврокомиссия приняла новые правила, позволяющие ограничивать экспорт вакцин против коронавируса, если их производители не могут выполнить обязательства по поставкам в рамках ЕС. Нововведение вступило в силу уже после того, как AstraZeneca сообщила о невозможности выполнения своих обязательств по соглашению о предварительной закупке.

В Брюсселе заявили, что не против решения Италии и не имеют права блокировать его. Рим уже поддержали в Париже: министр здравоохранения Франции Оливье Веран не исключил, что французские власти поступят аналогичным образом.

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По материалам: uposters.ru
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