«Я вешу 50 килограммов» — Полина Гагарина раскрыла свой вес

Алексей Вольцев

Вряд ли сегодня кто-то вспомнит, что знаменитая поп-исполнительница Полина Гагарина весила 90 килограммов. А такое действительно было — после рождения первого ребёнка. Однако Полина смогла преобразить свою внешность и фигуру. Сегодня в свои 33 года Полина выглядит сногшибательно. Правда, некоторые считают, что исполнительница болеет анорексией и пропагандирует больную худобу.

В последнее время на странице Полины Гагариной в Instagram все чаще стали мелькать сообщения о излишней худобе певицы. Поклонники забили тревогу, все ли в порядке со здоровьем Гагариной. Однако сама исполнительница поспешила успокоить слушателей. Полина заявила, что ест все, но находится на сбалансированном питании.

«Я вешу 50 килограммов. Сейчас держусь спортивного питания, где много правильных углеводов и белков», — рассказала исполнительница.

При этом, Полина добавила, что не ходит в спортивный зал, потому что сейчас занимается подготовкой к своему сольному концерту, который пройдет 8 марта, в понедельник.

«Какой спортзал? Я на репетициях скачу. Это лучше любых тренажеров», — иронично рассказывает Гагарина.

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А ты считаешь, что Полина выглядит «нездорово худой»?