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Jeep задумался о смене названия из-за индейцев

Jeep задумался о смене названия из-за индейцевФото: Gene Blevins / Globallookpress.com

Моделям Jeep задумали сменить название и отказаться от использования слова Cherokee из-за критики со стороны индейцев, передает The Wall Street Journal. Глава корпорации Stellantis Карлос Таварес сказал, что фирма в целом готова пойти на такой шаг. Одновременно он уточнил, что компания «готова обсуждать этот вопрос с соответствующими людьми и без посредников».

О претензиях индейцев чероки стало известно в конце февраля. Вождь племени Чак Хоскин-младший по этому поводу говорил: «Я уверен, это было сделано с лучшими намерениями, но прикрепление нашего названия на борт автомобиля никак не чествует нас». По его мнению, настали времена, когда и корпорации, и спортивные команды должны прекратить использовать названия коренных американских народов, их названия и талисманы для продажи своей продукции.

В разговоре с The Wall Street Journal представитель племени чероки объявил, что сейчас «племя и руководство Stellantis ведут открытый диалог и настроены на дальнейшие обсуждения». Ни о каких конкретных решениях речь однако пока не идет. Jeep использует слово «Cherokee» в названии ряда моделей с 1970-х годов, сейчас автомобиль является одним из самых популярных в линейке.

Летом 2020-го в разгар Black Lives Matter и массовых протестов некоторые спортивные команды меняли свои названия. Например, «Вашингтон Редскинз» из-за обвинений в расизме пришлось поменять имя и логотип (Redskins с английского — краснокожий прим.«Ленты.ру»). То же коснулось и клуба Канадской футбольной лиги «Эдмонтон Эксимос», там из названия убрали слово «эскимосы».

Впрочем дело не ограничилось только спортивными клубами. В августе 2020-го немецкий бренд Knorr решил изменить существующее с 1903 года название соуса Zigeunersauce («Цыганский соус») после дискуссий о расизме. В компании отметили, что понятие «цыганский» может быть негативно интерпретировано. Точно такой же соус теперь называется Paprikasauce Ungarische Art («Соус с паприкой по-венгерски»).

Экономика

По материалам: lenta.ru
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