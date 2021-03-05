Экс-супруга Сергея Адоевцева ждет третьего ребенка

Влада Некрасова

Мария Круглыхина скоро вновь станет мамой. К слову, у звезды «ДОМа-2» и ее супруга и так трое детей на двоих. И в этот раз пара ждет второго общего малыша.

В социальной сети Мария показала серию фото, на которых нежно обнимает округлившийся живот. Подписывая публикацию, многодетная мама выразила переполняющие ее чувства.

«У меня сегодня день рождения. Хочу, наконец, поделиться с вами радостью. Господь уже сделал мне самый лучший подарок в жизни — саму жизнь и еще одно маленькое сердечко. В свою 36-ю весну ко мне пришло самое важное. А именно ответ на вопрос: «Для чего я живу?». Хочу себе совсем немного пожелать: не переставать искать любовь — так, чтобы она всецело овладела моим сердцем, ценить каждую минуту на белом свете и быть подальше от суеты. Я очень хотела подольше подержать свое положение в тайне, но как уже спрятаться от своей громадной семьи. Наверное, уже не стоит скрывать ожидание чуда, тем более, что половина пути пройдена», — написала Мария.

Поклонники и подписчики многодетной мамы поздравляют ее и с днем рождения, и с беременностью. Многие и ранее предполагали, что Маша в положении, рассматривая ее недавние фото

Вот уже несколько лет Мария счастлива в браке с супругом Михаилом. Влюбленные встретились, уже имея неудачный брак за плечами. У обоих росли дочери. После свадьбы родителей сводные сестры Лиза и Варя хорошо поладили между собой. А вскоре у Маши и Миши появился общий сын Илья.

Теперь же пара в ожидании второго общего ребенка. Семья очень религиозная, взрослые и дети регулярно посещают церковь и отмечают все православные праздники. Михаил даже делал предложение Круглыхиной в Рождество, а позже они обвенчались.

«Хорошо помню этот день — светлый и волнительный. После венчания каким-то непостижимым, невидимым образом уже чувствуешь всем нутром как «двое стали одним» — одним целым, одним телом. И на это «новое тело» семьи Господь как бы надевает нарядную праздничную рубаху, чтобы в ней одной дойти до победного конца», — делилась впечатлениями от таинства Мария.