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Эксперт объяснил, как не дать мошенникам тайно продать свою квартиру

Эксперт объяснил, как не дать мошенникам тайно продать свою квартиру
Юрист Тимур Маршани в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказал, как защитить квартиру от мошенников, которые могут продать ее.

Ранее сообщалось, что житель Челябинска сдал свою квартиру, после чего внезапно узнал, что она продана незнакомой женщине. Квартиросъемщик заплатил за два месяца, а затем перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что он подделал паспорт хозяина квартиры, вклеив свою фотографию, и продал чужое жилье за 2,4 миллиона рублей. Настоящий владелец узнал о сделке несколько месяцев спустя. Он обратился в полицию, которая возбудила уголовное дело. По данным полицейских, в Челябинске насчитывается уже несколько подобных случаев. На квартиру наложили арест, судьбу жилья должен определить суд.

Россия

По материалам: ria.ru
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