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Эксперт проанализировал рейтинг Медведчука после введения против него санкций


Политический обозреватель Кирилл Киквидзе считает, что санкции против Медведчука и закрытия его телеканалов не отразились на рейтинге политика. Об этом эксперт пишет в блоге на сайте «Корреспондент», анализируя результаты исследования центра «Социальный мониторинг» по президентским выборам.

«Опрос показал, что если бы президентские выборы в Украине проходили в конце февраля 2021 года, то во второй тур бы вышли Владимир Зеленский и кандидат от ОПЗЖ, будь то Виктор Медведчук или Юрий Бойко», — напомнил Киквидзе данные социсследования.

Эксперт обратил внимание на период проведения опроса Центром, подчеркнув, что прошел уже почти месяц после введения санкций против телеканалов и запрета на вещание.

«Следовательно, идея теоретиков с Банковой о том, что только каналы давали высокий рейтинг оппозиционерам, проваливается», — написал Киквидзе.

Далее обозреватель обратил внимание на рейтинг Медведчука, который в сравнении с январским опросом «Соцмониторинга» вырос до 16,3% (на 0,8%).

«И это несмотря на мощную информационную кампанию против него и его семьи, колоссальное давление со стороны власти и фактически отсутствие в массовой медиасреде трех оппозиционных телеканалов», — пишет Киквидзе.

Что же касается рейтинга президента, то в феврале у Зеленского социологи зафиксировали 24,6%, что на 1% меньше, чем в январе. Комментируя эти данные, политобозреватель написал: «Зеленский, конечно, может незаконно закрывать и кошмарить СМИ, но заставить народ перестать думать — ему не под силу».

Эксперт проанализировал рейтинг Медведчука после введения против него санкций

При этом Киквидзе считает объективным опрос с разделением фамилий Медведчука и Бойко на два разных рейтинга, аргументировав свою точку зрения следующим образом: «Это естественно, что у двух сильных оппозиционных политиков один электорат, но сейчас Зеленский объявил войну именно Медведчуку».

Украина

По материалам: fakty.ua
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