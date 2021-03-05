Эксперты объяснили целесообразность введения нового "налога на Google"

Вадим Карасев

Российские IT-компании и эксперты в этой сфере объяснили, почему поддерживают предложение Минцифры ввести новый специализированный налог для зарубежных цифровых компаний.

Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев убежден, что иностранные IT-гиганты "зарабатывают миллиарды, используя персональные данные граждан России для рекламы товаров, работ и услуг".

При этом из-за того, что у многих подобных компаний нет представительства в РФ, нельзя точно определить их доходы и правильность исчисления налоговых выплат. Введение подобного налога — актуальная мера, которая должна помочь российскому ИТ-сектору развиваться.

Юрист подчеркнул, что сейчас наблюдается международный тренд по регулированию деятельности крупных цифровых компаний на национальном уровне. "ЕС тоже движется в эту сторону, и сейчас рассматривается вопрос обязать транснациональные ИТ-корпорации публично раскрывать сведения о том, сколько они платят налогов и каков их оборот в каждом государстве — члене ЕС. После введения прозрачного оборота следующим шагом станет введение новых налогов. За эту меру выступает уже второй год Франция", — отметил Журавлев.

Президент ассоциации РУССОФТ Валентин Макаров тоже отмечает общую тенденцию в мире по регулированию IT-сферы.

Стало уже мировой практикой введение мер выравнивания условий для локальных и глобальных интернет-компаний. Глобальные интернет-корпорации стремятся подчинять целые отрасли в разных странах за счет своих доминирующих позиций мировых агрегаторов. Цифровой налог является одной из мер, направленных на создание равных условий ведения бизнеса в области рекламы.

Гендиректор ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин указал на то, что предлагаемый налог уже введен в таких европейских странах, как Франция и Италия. Там же он предлагает "подсмотреть" механизм реализации этой инициативы.

Налогом обложены крупнейшие цифровые компании, которые в данной юрисдикции оказывают услуги, но при этом не платят налог на прибыль и не создают рабочих мест. Россия — страна с большим населением, большой развитый рынок цифровых услуг, поэтому введение цифрового налога у нас в стране более чем оправданно, тем более что его механику можно подсмотреть в странах ЕС.

Член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян уверен, что введение подобного налога в России неизбежно.

Я считаю, что для России неизбежный итог — обложение налогом IT-гигантов, которые оказывают цифровые услуги на территории разных стран, а сами де-факто формируют свои доходы в стране регистрации и там же платят налоги.

Как писал NEWSTES, тема введения нового "налога на Google" обсуждалась на совещании у вице-премьера Дмитрия Чернышенко с участием представителей крупных российских IT-компаний.

