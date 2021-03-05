Эксперты объяснили целесообразность введения нового "налога на Google"
Российские IT-компании и эксперты в этой сфере объяснили, почему поддерживают предложение Минцифры ввести новый специализированный налог для зарубежных цифровых компаний.
Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев убежден, что иностранные IT-гиганты "зарабатывают миллиарды, используя персональные данные граждан России для рекламы товаров, работ и услуг".
Юрист подчеркнул, что сейчас наблюдается международный тренд по регулированию деятельности крупных цифровых компаний на национальном уровне. "ЕС тоже движется в эту сторону, и сейчас рассматривается вопрос обязать транснациональные ИТ-корпорации публично раскрывать сведения о том, сколько они платят налогов и каков их оборот в каждом государстве — члене ЕС. После введения прозрачного оборота следующим шагом станет введение новых налогов. За эту меру выступает уже второй год Франция", — отметил Журавлев.
Президент ассоциации РУССОФТ Валентин Макаров тоже отмечает общую тенденцию в мире по регулированию IT-сферы.
Гендиректор ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин указал на то, что предлагаемый налог уже введен в таких европейских странах, как Франция и Италия. Там же он предлагает "подсмотреть" механизм реализации этой инициативы.
Член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян уверен, что введение подобного налога в России неизбежно.
Как писал NEWSTES, тема введения нового "налога на Google" обсуждалась на совещании у вице-премьера Дмитрия Чернышенко с участием представителей крупных российских IT-компаний.