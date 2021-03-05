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Эксперты рассказали, как не устать от длительной поездки на автомобиле

Эксперты рассказали, как не устать от длительной поездки на автомобиле
Более 70% россиян на мартовских выходных отправятся в путешествие на автомобиле; чтобы не устать от долгой поездки, перед ней стоит хорошо выспаться и выезжать не слишком рано, а во время поездки стоит делать небольшие остановки, слушать музыку среднего темпа и не злоупотреблять кофе, рассказали РИА Новости в компаниях "СберАвто" и "СберЗдоровье".

Большинство россиян ближайшие мартовские выходные планируют провести вне дома: 33% опрошенных поедут в соседнюю область к родственникам, а 22% - на дачу. Еще 13% граждан отправятся в автопутешествие на Байкал, Алтай, в Карелию и другие уникальные места России, а около 4% - в тур по Золотому кольцу. Компании советуют готовиться к продолжительной поездке на авто заранее, а чтобы предотвратить развитие "усталости путешественника" и улучшить самочувствие в дороге, стоит соблюдать несколько правил.

"Перед автомобильным путешествием следует хорошо выспаться. Чем старше человек, тем лучше он переносит недостаток сна, поэтому в зоне риска находятся молодые водители, а также "совы" и пациенты с бессонницей или нарушениями сна. Понедельник - худший вариант для поездки, если в выходные вы "выспались", нарушив тем самым обычный режим сна", - советуют эксперты.

Кроме того, накануне лучше не ложиться поздно и важно соблюдать правила гигиены сна: не смотреть телевизор и не пользоваться гаджетами перед сном. Не следует употреблять в ночь перед поездкой алкоголь и, по возможности, противоаллергические препараты.


Путешествие лучше не начинать слишком рано или, наоборот, затемно. Перед поездкой рекомендуется тщательно отрегулировать положение кресла и руля для максимально удобного положения, а также установить регуляторы климатической системы в комфортное положение и снять верхнюю одежду, если поездка происходит зимой.

Россия

По материалам: ria.ru
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