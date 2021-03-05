Элитных русскоязычных хакеров взломали

Вадим Карасев

Фото: Steve Marcus / Reuters

Известный русскоязычный хакерский форум Maza был взломан 18 февраля. Это обнаружила американская компания по кибербезопасности Flashpoint Intel, пишет Gizmodo.

Речь идет о сообществе элитных киберпреступников и финансовых мошенников, ведущих деятельность с 1990-х годов.

На форуме размещено сообщение о том, что площадку взломали, и база данных преступников утекла. В ней содержатся логины, пароли, электронные почты, а также привязанные контакты в ICQ, Skype, Yahoo и Msn пользователей.

Как рассказал «Коммерсанту» основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров, за взломом может стоять антихакерская группировка TeaMp0isoN. Эксперт заявил, что утекшая база содержит данные более двух тысяч профильных киберпреступников. Хакерской «элитой» организованы 3 процента из них, отметил Бедеров, предположив, что база позволит идентифицировать часть инициаторов киберпреступлений.

Ранее хакеры взломали сайт министерства внутренних дел Белоруссии и загрузили имя президента Александра Лукашенко в список разыскиваемых. Его обвинили в военных преступлениях против белорусов и узурпации власти.

В сентябре 2020 года сообщалось, что русскоязычные хакеры из группировки OldGremlin атаковали несколько российских компаний, несмотря на запрет: в среде киберпреступников существует негласное правило «не работать по РУ».