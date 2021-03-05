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«Это тяжело»: Валерий Меладзе признался, что его в молодости «отшивали» девушки

«Это тяжело»: Валерий Меладзе признался, что его в молодости «отшивали» девушки

Артист рассказал о своих неудачах.

Валерия Меладзе сейчас популярен не только у взрослого поколения, но и у молодого. Сложно поверить в то, что у артиста не все всегда было в порядке с личной жизнью и его даже «отшивали» девушки. А, оказывается, такой факт есть в его биографии.


Валерий Меладзе признался, что часто его увлечения заканчивались не очень хорошо. Девушки отказывали ему в походах на свидание. Особенно это происходило в студенческие годы артиста.

«Когда тебе отказывают в свидании, это же тоже неудача. У меня такое случалось. Особенно часто в периоды учебы. Помню, мне очень нравилась одна девушка. Я долго не решался подойти и пригласить ее куда-то, но в итоге она мне все равно отказала. Тогда это было так тяжело принять, а теперь я даже не вспомню ее имени»,

– заявил Валерий Меладзе.

Напомним, что сейчас Валерий Меладзе счастлив в браке с Альбиной Джанабаевой. Они воспитывают двоих детей. Валерий Меладзе ради Альбины даже расстался со своей бывшей супругой.

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По материалам: popcake.tv
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