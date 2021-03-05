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Юрий Стоянов рассказал, что «убило» программу «Городок»

Юрий Стоянов рассказал, что «убило» программу «Городок»

Почти 20 лет программа «Городок» радовала зрителей юмористическими скетчами. Проект закрылся, когда в 2012 году не стало Ильи Олейникова. Юрий Стоянов с теплотой вспоминает о сотрудничестве с коллегой, а в недавнем интервью рассказал, каким было закулисье всеми любимого шоу.


Многие до сих пор любят дуэт Стоянов-Олейников, который блистал в «Городке» много лет. Юрий Николаевич уверен: секрет успеха программы в его умелом сочетании смешного и грустного. Эту минорную нотку артисты старались добавить в заключительном скетче, а завершающим аккордом становились титры, под которые звучала песня Анжелики Варум «Городок». У зрителей, как и у самих актеров, по-настоящему щемило сердце от припева «Ах, как хочется вернуться…»

Однако в какой-то момент пронзительную композицию режиссерам пришлось сократить. И по мнению Стоянова, из-за этого программа очень пострадала. «Закон о титрах» и убил то самое дорогое, что в ней было, — уверен звезда. — Вы не застали момент, когда в начале нулевых появилось правило, связанное с титрами на телевидении: они не могли длиться дольше 15 секунд. И эта «братская могила» с титрами просто улетала, поэтому времени хватало только на одну строчку. А раньше шло несколько куплетов. Так «Городок» передачей-то стал, когда эта песня появилась! Я все время чувствовал, что нет отсылки к детству».

63-летний Юрий Николаевич отметил, что проект повлиял не только на зрителей, но и на самих артистов. Ведь до съемок в культовой программе они находились в творческих поисках. «На моей физиономии никогда не запечатлевалось все тяжелое, больное, трагическое, что происходило в моей жизни. Считал, что это должно быть видно, когда начну работать. А оказывается первое впечатление, которое ты производишь на режиссера, важно. И вот с этим «ну что…» от режиссеров я прожил до 1993 года. Поэтому эта программа родилась из беды. А не от чувства юмора или желания веселить, стать знаменитым. Она родилась из желания объяснить самим себе: мы вообще артисты или нет? Мы вообще тем в жизни занялись?» — откровенничал Стоянов.

В YouTube-шоу «Ещенепознер» артист рассказал и о забавном случае, который заставил его на время отказаться от женских ролей: «Олег Басилашвили позвонил, когда «Городок» был на гребне успеха, и сказал: «Старик, что-то с девочками перебираешь. Понимаешь, у тебя форма важнее. Не в этом твоя сила. Много женщин играешь. Начал повторяться... Подумай». Я не спал неделю! Устроил скандал Илюше Олейникову: «Не буду больше баб играть вообще! Почему я это делаю? Только потому что ты с усами! Сбривай на фиг усы, или я закрываю лавочку!». Илюша, бедный, побрился. Когда я увидел его, это было страшное зрелище! Эта беспомощная детская губа, которую он прикрывал… Я понял, что если хотя бы три такие женщины появится в «Городке», то мы потеряем аудиторию сразу. И сказал: «Отращивай на фиг». 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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