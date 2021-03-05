Юрист рассказала о порядке действий, при выдаче банкоматом фальшивой купюры

Вадим Карасев

Бывают случаи, что банкоматы работают некорректно и вместо настоящих денег выдают "билеты банка приколов" - фальшивые купюры. Председатель коллеги адвокатов "Сулим и партнеры" Ольга Сулим рассказала в беседе с агентством "Прайм" о порядке действий в такой ситуации.

По словам юриста, получить сейчас такие деньги в банкомате маловероятно. Однако в 2018 году зафиксирован случай, когда россиянин положил на банковскую карту фальшивые купюры и они были зачислены терминалом как настоящие. Такая проблема больше характерна для устройств старого образца - их до сих пор можно найти в некоторых регионах страны.

"При обнаружении фальшивки необходимо незамедлительно позвать свидетеля и вызвать полицию. Все автоматы оснащены камерой, которая зафиксирует факт выдачи сувенирной купюры самим аппаратом, поэтому в качестве доказательства данная запись будет очень кстати", - разъяснила Сулим.

Эксперт добавила, что возвращать фальшивку обратно не стоит. Необходимо дождаться сотрудников полиции и задокументировать нарушение. Если вы обнаружили подмену уже после выхода из отделения кредитной организации, запишите номер техники выдавшей подделку и обратитесь в банк.