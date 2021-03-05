Как превратить любимое хобби в успешное дело

Лидия Мартынова

Президент лиги TMS Шай Гутман и ее вице-президент Сергей Погосян друзья детства, встретившись через 30 лет, они обнаружили общую страсть – бразильское джиу-джитсу. Так на свет появилась организация, проводящая турниры по этому виду спорта. Всего два года назад это был неизвестный промоушен, устраивающий соревнования в Израиле и Украине. Сейчас TMS – узнаваемый международный бренд, реализующий уникальные проекты.

Как вам пришла идея развить хобби в нечто большее?

Сергей Погосян: «К моменту нашей встречи Шай уже занимался организацией турниров в Израиле. Я тренировался с Валентином Дидыком, сейчас он спортивный директор лиги. С ним мы также устраивали соревнования в Днепре. Решение объединить усилия и масштабироваться лежало на поверхности. Шай придумал название, отражающее кредо нашей организации – TMS, The MissionSubmission, в переводе, цель – досрочная победа».

По этой причине свои турниры мы организуем в самых привлекательных местах и аренах, ответственно подходим к качеству видеотрансляций, используем только топовое оборудование и покрытие, наняли компетентных судей».

Как удалось всего за 2 года вырасти в лигу международного класса?

Шай Гутман: «Бразильское джиу-джитсу – самый популярный спорт из неолимпийских в Украине, нам удалось понять главную «боль» местных джитсеров. Это отсутствие возможности попробовать себя в бою с опытными соперниками и спортсменами из других школ этого вида спорта. Мы стараемся привлекать иностранных спортсменов и видим в этом свою основную задачу. По этой причине свои турниры мы организуем в самых привлекательных местах и аренах, ответственно подходим к качеству видеотрансляций, используем только топовое оборудование и покрытие, наняли компетентных судей».

Сергей Погосян: «Думаю, что важную роль сыграл и креативный подход. Изначально мы не планировали чего-то глобального, нас вело желание развивать грепплинг и бразильское джиу-джитсу. Однако нам удалось придумать интересный формат первого турнира — 5х5, получивший название Wallto Wall. Параллельно вставала необходимость привлечения профессионала, хорошо знающего тонкости, регламент и правила федераций. Так в нашей команде появился Валентин Дидык. С его помощью мы придумали еще один уникальный формат – Grand Prix среди женщин. Он вызвал ажиотаж не только у фанатской аудитории, но и среди потенциальных участников, ведь в рамках TMSWomen’s Grand Prix разыгрывался чемпионский пояс и денежные призы».

Событие оказалось особенным не только для нас, команды TMS, все иностранные участники как один повторяли, что в нашей стране таких масштабных турниров не проводят.

Шай Гутман: «Во время всеобщего локдауна, когда спортсмены были лишены возможности не только демонстрировать навыки, но и элементарно тренироваться, мы запустили TMS Lions. Этот проект стал первым спортивным реалити-шоу по бразильскому джиу-джитсу, и получил горячий отклик как со стороны атлетов, так и от зрителей, болельщиков. Успех шоу определил его дальнейшее развитие, и в этом году мы запускаем второй сезон реалити».

Когда пришло понимание, что вам удалось создать успешный, признаваемый в мире бренд?

Сергей Погосян: «13 декабря прошлого года мы провели международный турнир Grand Prix SubmissionOnly, ставший знаковым для нас всех. Файткард мероприятия собрал топовых бойцов из Америки, Европы и Азии. Событие оказалось особенным не только для нас, команды TMS, все иностранные участники как один повторяли, что в нашей стране таких масштабных турниров не проводят.

Конечно, это дало понимание, что мы на верном пути. В этом году наша команда готовит восемь проектов, один из которых пока мы держим в секрете. Одним из значимых событий станет чемпионат Европы по бразильскому джиу-джитсу, который в первые пройдет в Украине под эгидой лиги TMS».