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Киркоров пообещал отправить бывшего возлюбленного Бузовой на «Евровидение»

Киркоров пообещал отправить бывшего возлюбленного Бузовой на «Евровидение»Фото: @fkirkorov / Instagram

Российский певец Филипп Киркоров пообещал отправить на музыкальный конкурс «Евровидение» рэпера и блогера Давида Манукяна (Даву). Об этом пишет StarHit.

В четверг, 4 марта, в Москве состоялась презентация песни Sugar подопечной Киркорова, певицы Наталии Гордиенко, с которой она будет выступать в этом году на конкурсе от Молдовы. Мероприятие посетил друг Киркорова Давид Манукян. «Наталия — звезда "Евровидения". А скоро поедешь ты, Давид, от Армении», — заявил Киркоров Даве во время их общения на красной дорожке.

Сначала бывший возлюбленный певицы и телеведущей Ольги Бузовой воспринял слова Киркорова как шутку, однако потом заявил, что готов рассмотреть предложение. «Следующий год за нами! Не могу же я отказать поп-королю», — сказал Дава.

Ранее Первый канал сообщил, что исполнителя и песню, которые представят Россию на конкурсе «Евровидение» в мае 2021 года в Роттердаме, выберут зрительским голосованием. Для этого решили провести специальное шоу вечером 8 марта. В перечне потенциальных участников международного песенного конкурса оказались Моргенштерн, Егор Крид, Антон Беляев из группы Therr Maitz и дуэт #2Маши.

Конкурс песни «Евровидение» был отменен в 2020 году из-за пандемии. Музыкальное мероприятие пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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