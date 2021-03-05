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Китай повысит пенсионный возраст

Китай повысит пенсионный возрастФото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Пенсионный возраст в Китае будет поэтапно повышаться с учетом совершенствования системы пенсионного страхования. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, пишет «Интерфакс».

Правительство также планирует работать над достижением адекватного уровня рождаемости и улучшать систему социального обеспечения. По оценкам экспертов, к 2035 году в стране два работающих станут содержать одного пенсионера, а к 2050 году 35 процентов населения страны составят люди пенсионного возраста. В настоящее время мужчины в Китае имеют право выходить на пенсию при достижении 60-летнего возраста, женщины — 55 летнего.

Ранее в российском правительстве отвергли законопроект сенатора Василия Иконникова о снижении возраста выхода на страховую пенсию по старости. В документе предлагалось внести изменения в пенсионное законодательство, снизив возраст выхода на пенсию с 65 лет до 61 года для мужчин и с 60 до 56 лет для женщин.

Также сенатор выступил за уменьшение трудового стажа для досрочного выхода на пенсию — с 42 до 38 лет и с 37 до 33 лет соответственно. Кроме того, он предложил снизить требования к возрасту для получения социальной пенсии по старости — с 70 до 66 лет и с 65 лет до 61 года соответственно.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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