Когда сжигают чучело на Масленицу в 2021 году

Вадим Карасев

Долгожданное празднование масленичной недели уже не за горами, и многие начинают заранее готовиться к этому веселому празднику. Завершается неделя традиционным сжиганием чучела, которое символизирует уходящую зиму.

Масленица — один из народных праздников, любимый и взрослыми, и детьми. Масленичные гуляния объединяют поколения, помогают обрести гармонию в семьях и найти взаимопонимание с родственниками. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с традиционным обрядом Масленицы — сжиганием чучела, чтобы в 2021 году не пропустить это событие, успеть загадать желание и попрощаться с зимой, отдав ей все то, что уже не пригодится в жизни.

Сжигание чучела: традиции обряда

С древнейших пор наши предки предавали огню все то, что готово покинуть мир, и эти обряды воплотились в сжигании чучела в конце масленичной недели. Чучело — символ долгой зимы: она подходит к концу, и ее нужно проводить с честью. Яркий огонь символизирует очищение и возрождение, а само чучело по преданию — дар богам и своеобразное жертвоприношение взамен на их благосклонность.

Традиционно чучело мастерят из простых и подручных материалов, которые в прежние времена можно было найти в каждом доме. Сено, старая одежда, мешки, длинная палка — вот и все нехитрые приготовления. Соломой или старым сеном набивали мешки, наряжали в платок и юбку с рубахой, закрепляли на длинном шесте. С чучелом Масленицы было принято кататься по деревне, распевая веселые песни и ронять его в сугробы, чтобы зима поскорее прошла.

Сожжение чучела — это не только забава, но и старинный обряд, во время которого каждый может осуществить задуманное или попрощаться с тем, что уже не нужно. В костер, на котором горело чучело, кидали старые вещи и записочки с пожеланиями.

Сожжение чучела Масленицы в 2021 году

В 2021 году масленичные гуляния начнутся с 8 марта и продлятся до 14 числа. Каждый день праздничной недели называется по-своему, и гуляющие продолжают соблюдать традиции предков, чтобы привлечь в свою жизнь благополучие. Вновь откроются праздничные ярмарки, пройдут забавы и кулачные бои, самые отважные смогут забраться на столб, чтобы получить приз, но главным событием будет сожжение чучела.

Масленица в 2021 году завершится Прощеным Воскресеньем. Именно в этот день с утра сжигают чучело, водя хороводы и почтительно провожая зиму, давая дорогу долгожданному весеннему теплу