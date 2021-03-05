Коренные народы Эквадора ведут переговоры о поставках "Спутник V"
"Вчера мы говорили с представителями посольства России в Кито, а на следующей неделе у нас будет встреча с директором Агентства по регулированию, контролю и санитарному надзору Arcsa, чтобы выяснить, почему не продвигается процесс авторизации (вакцины - ред.)", - сказал Леонидас Иса.
По его словам, на встрече с российскими дипломатами присутствовали мэры городов Каямбе, Гуаранда и Котопакси, поскольку движение коренных народов намерено продвигать выдачу разрешения на ввоз "Спутника V" совместно с Ассоциацией муниципалитетов Эквадора.
Иса отметил, что потребность коренных народов Эквадора в вакцине на начальном этапе составляет 500 тысяч доз, это позволит включить в иммунизацию 40% коренного населения, хотя переговорами по определению квот для различных регионов будет заниматься Ассоциация муниципалитетов.
Движение коренных народов Эквадора намерено обратиться и за международной помощью в приобретении вакцин для своего населения.