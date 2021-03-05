Коренные народы Эквадора ведут переговоры о поставках "Спутник V"

Влада Некрасова

Движение коренных народов Эквадора намерено обеспечить свои общины российской вакциной против коронавируса "Спутник V", заявил РИА Новости президент Движения коренных народов провинции Котопакси Леонидас Иса.

"Вчера мы говорили с представителями посольства России в Кито, а на следующей неделе у нас будет встреча с директором Агентства по регулированию, контролю и санитарному надзору Arcsa, чтобы выяснить, почему не продвигается процесс авторизации (вакцины - ред.)", - сказал Леонидас Иса.

По его словам, на встрече с российскими дипломатами присутствовали мэры городов Каямбе, Гуаранда и Котопакси, поскольку движение коренных народов намерено продвигать выдачу разрешения на ввоз "Спутника V" совместно с Ассоциацией муниципалитетов Эквадора.

Иса отметил, что потребность коренных народов Эквадора в вакцине на начальном этапе составляет 500 тысяч доз, это позволит включить в иммунизацию 40% коренного населения, хотя переговорами по определению квот для различных регионов будет заниматься Ассоциация муниципалитетов.

Движение коренных народов Эквадора намерено обратиться и за международной помощью в приобретении вакцин для своего населения.