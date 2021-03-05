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Кравчук пригрозил России "радикальными шагами" из-за позиции по Донбассу

Кравчук пригрозил России "радикальными шагами" из-за позиции по Донбассу
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пригрозил России "радикальными шагами", если она не признает себя стороной конфликта в Донбассе.


"Если Россия и в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а является лишь наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике и что ее вывести из него можно лишь радикальными шагами. Вот мы сейчас, делегация наша, думает над тем, какие возможно внести предложения", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, Россия "не хочет мира на Донбассе, она хочет, чтобы ситуация была такой, какой она есть сегодня".


"Мы будем просить действовать не на базе тех договоренностей, которые уже есть, а искать другие договоренности. То есть делать шаги. Первое: признаем, что ситуация находится в тупике и что эта ситуация должна быть изменена на основе новых, подчеркиваю, на основе новых подходов и документов, которые мы должны зафиксировать и, опираясь на них, идти вперед. Это очень радикальный шаг", - заявил Кравчук.

Россия

По материалам: ria.ru
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