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Кремль дал оценку обвинениям США о наличии химоружия в России

Кремль дал оценку обвинениям США о наличии химоружия в РоссииФото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Кремле считают голословными обвинения Вашингтона в наличии у России химического оружия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 5 марта.

Он подчеркнул, что Москва давно свернула все связанные с химоружием программы, а все имеющиеся на территории страны запасы были уничтожены. «Вашингтон исходит из абсолютно безосновательного и голословного обвинения [в адрес] России», — сказал представитель Кремля.

Песков заверил, что власти учитывают угрозу новых санкций со стороны США и прорабатывают сценарии для защиты интересов граждан и бизнеса.

Накануне Песков уже комментировал заявление Госдепартамента США о том, что в РФ используют химоружие. В заявлении Госдепа также говорится, что Москва должна гарантировать, что не использует и не собирается использовать химическое оружие против собственных граждан.

Ранее сообщалось, что США и Великобритания собрались ввести санкции против России в рамках так называемого акта Магнитского «за применение химического оружия». По данным СМИ, американское правительство может пойти на «экстремальные шаги» и ввести санкции против российского госдолга.

В октябре прошлого года Евросоюз продлил до 16 октября 2021 года действие санкций за разработку и применение химического оружия. В частности, они действуют в отношении четырех россиян, связанных с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери.

Россия

По материалам: lenta.ru
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