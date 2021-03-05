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Кремль обеспокоился из-за роста напряженности в Донбассе

Кремль обеспокоился из-за роста напряженности в ДонбассеФото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия обеспокоена обострением ситуации в Донбассе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 4 марта.

«Мы фиксируем все чаще и чаще обстрелы территории Донбасса со стороны украинских вооруженных сил или разных формирований, которые у Украины имеются вблизи линии соприкосновения», — сказал Песков.

По его словам, серьезную озабоченность вызывает нахождение украинских военных в зонах, где они не должны быть после завершения разведения.

Песков выразил надежду на то, что Киев сможет предотвратить эскалацию и избежать военных провокаций и что партнеры по «нормандской четверке» обратят внимание на рост напряженности на юго-востоке Украины.

Накануне полпред России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ )Борис Грызлов сообщил, что Украина провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе. По его словам, наблюдатели подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств вооруженных сил, а также размещение боевой техники ВС Украины в жилых районах.

3 марта власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в масштабном минировании своих позиций на линии соприкосновения.

Россия

По материалам: lenta.ru
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