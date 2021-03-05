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Кремль отреагировал на шутку премьера Словакии об обмене Закарпатья на «Спутник V»

Кремль отреагировал на шутку премьера Словакии об обмене Закарпатья на «Спутник V»Фото: Владислав Воднев / РИА Новости

Слова премьер-министра Словакии Игора Матовича о передаче Закарпатья в обмен на вакцину от коронавируса «Спутник V» — не более чем шутка, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс».

Представитель Кремля добавил, что никак не хочет реагировать на заявление Матовича, поскольку «нас это не касается».

Также Песков рассказал, на каких условиях производитель «Спутника V» будет поставлять Словакии вакцину от коронавируса. По его словам, Россия постарается в первую очередь удовлетворить потребность своих граждан и во вторую очередь — другие государства. «Это обычный режим. Это не гуманитарная помощь. Вакцина имеет свою стоимость, стоимость эта, к слову говоря, пониже, чем у других вакцин», — отметил пресс-секретарь.

В среду, 3 марта, премьер Словакии предложил передать России часть Украины за «Спутник V». На вопрос о том, что он отдаст российскому государству в обмен на поставку вакцины, Матович со смехом ответил, что обещал передать Закарпатскую Украину. Затем он пояснил, что сотрудничество с Москвой совсем не обязательно означает какую-либо измену Словакии.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал шутку некорректной и заявил, что она портит отношения между Киевом и Братиславой. «Пусть обменяет на несколько регионов Словакии», — написал дипломат в Facebook.

Словакия приняла первую партию вакцины российского производства «Спутник V», несмотря на отсутствие у нее разрешительных документов от Евросоюза, 2 марта. В свою очередь, правительство Украины ранее запретило регистрировать на своей территории любые российские вакцины от коронавируса.

Россия

По материалам: lenta.ru
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